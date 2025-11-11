Токаев отметил, что в Казахстане русский язык пользуется особым признанием

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в республике русский язык пользуется особой поддержкой и признанием.

"Языковое многообразие - наше уникальное преимущество. В Казахстане мирно сосуществуют и взаимно обогащают друг друга десятки культур. Особым признанием и поддержкой пользуется у нас русский язык, который является неотъемлемым элементом социально-политической, научно-образовательной и духовной жизни общества", - сказано в публикации Токаева для "Российской газеты".

Он обратил внимание, что в Казахстане поддержку русского языка воспринимают как часть широкого гуманитарного взаимодействия, которое укрепляет диалог и доверие между народами.

"Именно поэтому я инициировал создание Международной организации по русскому языку. Убежден, что молодежь Казахстана должна владеть несколькими языками - казахским, русским, а также английским, китайским и другими. Это важное условие успеха в глобальном мире", - резюмировал глава республики.