Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 69 беспилотников ВСУ
11 ноября 2025 / 15:29
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 69 беспилотников ВСУ
© Пресс-служба Минобороны России/ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 69 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 69 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 95 994 беспилотника, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 960 танков и других боевых бронемашин, 1 611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 240 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 359 единиц специальной военной автомобильной техники. 

