Аксенов отметил, что показатели обеспеченности жильем в Крыму отстают от среднероссийских

Показатели обеспеченности людей жильем в Крыму хорошие с учетом того, что по многим программам полуостров начинал с нуля, при этом отстают от среднероссийских. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов при общении с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В целом по итогам 2024 года построено где-то порядка 1,25 млн квадратных метров, и в этом выйдем на аналогичные параметры. Хорошие показатели. В среднем у нас обеспеченность на одного человека жилой площадью - 21 метр, по России - 29,4. Догоняем. Крым стартовал с нулевой точки и по этим программам, которые благодаря вашей поддержке были приняты, везде стартуем", - доложил руководитель региона.