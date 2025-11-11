Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
В Грузии потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет C-130
11 ноября 2025 / 15:57
В Грузии потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет C-130
© X/ Open News/ТАСС

В Грузии потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130 ВС Турции, вылетевший из Азербайджана. Об этом информировало турецкое Минобороны.

"Военно-транспортный самолет C-130, вылетевший из Азербайджана в нашу страну, разбился в Грузии. В координации с грузинскими властями проводятся поисково-спасательные работы", - следует из сообщения.

Согласно данным Минобороны Турции, на борту потерпевшего крушение самолета С-130 находились 20 военнослужащих республики.

