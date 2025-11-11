Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Роспотребнадзор сообщил о росте случаев гриппа в России в шесть раз за неделю
11 ноября 2025 / 16:16
Роспотребнадзор сообщил о росте случаев гриппа в России в шесть раз за неделю
© Сергей Бобылев/ТАСС

Число регистрируемых случаев гриппа за неделю в России выросло более чем в шесть раз по сравнению с началом прошлого месяца. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС.

"Заболеваемость респираторными инфекциями остается на сезонном уровне, при этом еженедельно увеличивается число случаев гриппа. По сравнению с началом октября количество выявляемых случаев за неделю выросло более чем в шесть раз. Среди циркулирующих штаммов гриппа преобладает A(H3N2). Выявленные вирусы полностью соответствуют вакцинным штаммам нынешнего сезона", - указали надзорном ведомстве.

Отмечается, что заболеваемость COVID-19 за 45-ю неделю сократилась на 22,2% и составила 5,6 тыс. случаев. На сегодняшний день в рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привиты свыше 59,4 млн граждан или 40,3% жителей страны.

