Безопасность
Российские ВС атаковали объекты транспортной инфраструктуры ВСУ
11 ноября 2025 / 16:33
© Алексей Коновалов/ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки ударили по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников. Об этом со ссылкой на в Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах", - говорится в сообщении.