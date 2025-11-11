Российские ВС атаковали объекты транспортной инфраструктуры ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки ударили по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников. Об этом со ссылкой на в Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах", - говорится в сообщении.