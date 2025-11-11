Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Политика
Токаев прилетел в Россию с государственным визитом
11 ноября 2025 / 16:45
© Пресс-служба президента Республики Казахстан/ ТАСС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с государственным визитом. В аэропорту его встретил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Об этом информировали в пресс-службе казахстанского лидера.
Ранее стало известно, что с момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы сопровождение самолета президента Казахстана осуществляли истребители Су-35 Минобороны РФ.
Визит Токаева в Россию пройдет 11-12 ноября. В ходе переговоров стороны намерены обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также центральные темы региональной и глобальной повестки дня.