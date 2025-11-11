Лавров: РФ ответит зеркально, если кто-то из стран проведет испытания ЯО

Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
© Михаил Синицын/ТАСС

Россия ответит зеркально в случае проведения какой-либо ядерной державой испытаний атомного оружия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским СМИ в гибридном формате, сообщает ТАСС

"Наша позиция была изложена президентом России Владимиром Путиным еще два года назад, в 2023 году, когда он, отвечая на соответствующий вопрос в одном из своих выступлений, сказал, что если кто-то из ядерных держав проведет испытания ядерного оружия, не носителей, не докритические испытания, а испытания ядерного оружия, то Россия поступит аналогичным образом", - сказал глава российской дипломатии.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп сообщил, что дал поручение Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, объяснив это тем, что ряд других стран уже этим занимается. Американский лидер не уточнил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.

На прошлой неделе Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать, проанализировать дополнительную информацию и "внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия".

