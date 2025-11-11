Парламент Эстонии отклонил инициативу о закрытии границы с Россией

Рийгикогу (парламент) Эстонии отклонил внесенный консервативной партией "Отечество" (Isamaa) проект закона, предполагающий закрытие погранпереходов на границе с Россией. Об этом информировала газета Postimees.

В поддержку инициативы отдали голоса только 20 депутатов, против выступили 47 законодателей. Не заручившись поддержкой 51 парламентария, законопроект был снят с рассмотрения.

На сегодняшний день на границе России и Эстонии работают три погранпункта, один из них - "Нарва" - функционирует только в дневное время. КПП "Лухамаа" и "Койдула" доступны в полном объеме.