Политика
Парламент Эстонии отклонил инициативу о закрытии границы с Россией
11 ноября 2025 / 17:17
© ИТАР-ТАСС/ Сергей Степанов
Рийгикогу (парламент) Эстонии отклонил внесенный консервативной партией "Отечество" (Isamaa) проект закона, предполагающий закрытие погранпереходов на границе с Россией. Об этом информировала газета Postimees.
В поддержку инициативы отдали голоса только 20 депутатов, против выступили 47 законодателей. Не заручившись поддержкой 51 парламентария, законопроект был снят с рассмотрения.
На сегодняшний день на границе России и Эстонии работают три погранпункта, один из них - "Нарва" - функционирует только в дневное время. КПП "Лухамаа" и "Койдула" доступны в полном объеме.