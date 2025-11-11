Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 255 военных

Политолог Макаренко: США захлопнули окно возможностей в контактах с РФ
© Александр Река/ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 255 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 140 человек, "Запад" - более 220, "Южная" - свыше 185, "Центр" - более 455, "Восток" - до 205 и "Днепр" - свыше 50 военных.