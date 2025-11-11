Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 ноября 2025 / 20:33
КОТИРОВКИ
USD
11/11
81.0132
EUR
11/11
93.9287
Новости часа
Политолог Макаренко: США захлопнули окно возможностей в контактах с РФ Экономист Колташов: мировая конъюнктура давит на российскую экономику
Москва
11 ноября 2025 / 20:33
Котировки
USD
11/11
81.0132
0.0000
EUR
11/11
93.9287
0.0000
Политолог Макаренко: США захлопнули окно возможностей в контактах с РФ
Политолог Макаренко: США захлопнули окно возможностей в контактах с РФ
11 ноября 2025 / 19:26
Экономист Колташов: мировая конъюнктура давит на российскую экономику
Экономист Колташов: мировая конъюнктура давит на российскую экономику
11 ноября 2025 / 19:21
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
10 ноября 2025 / 20:13
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 255 военных
11 ноября 2025 / 17:28
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 255 военных
© Александр Река/ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 255 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 140 человек, "Запад" - более 220, "Южная" - свыше 185, "Центр" - более 455, "Восток" - до 205 и "Днепр" - свыше 50 военных.

Политолог Макаренко: США захлопнули окно возможностей в контактах с РФ
Политолог Макаренко: США захлопнули окно возможностей в контактах с РФ
Экономист Колташов: мировая конъюнктура давит на российскую экономику
Экономист Колташов: мировая конъюнктура давит на российскую экономику
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:59
Старейшая жительница Испании умерла в возрасте 112 лет
18:45
AFP: на Филиппинах число погибших в результате супертайфуна "Фунг-Вонг" достигло 25
18:32
Лавров: заявления Трампа об урегулировании по Украине стали основой пониманий на Аляске
18:15
В Иране отказались от идеи переноса столицы из Тегерана
17:58
В Ирландии состоялась инаугурация Кэтрин Коннолли на пост президента
17:45
Орбан: США освободили Венгрию от санкций против нефти и газа из России
17:28
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 255 военных
17:17
Парламент Эстонии отклонил инициативу о закрытии границы с Россией
16:59
Лавров: РФ ответит зеркально, если кто-то из стран проведет испытания ЯО
16:45
Токаев прилетел в Россию с государственным визитом
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения