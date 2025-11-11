Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Война в Сирии / Сирийский кризис
Политика
От аль-Джулани до Вашингтона
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа провел переговоры с Дональдом Трампом
11 ноября 2025 / 19:04
От аль-Джулани до Вашингтона

Андрей Онтиков, международный обозреватель

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа, ранее известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, посетил Вашингтон и провел переговоры с лидером США Дональдом Трампом. Эту поездку можно назвать исторической, поскольку впервые с момента обретения Сирией независимости в 1946 году ее лидер посещает американскую столицу с официальным визитом. Правда, нынешняя встреча с хозяином Овального кабинета стала уже третьей. Ранее они проводили переговоры в Саудовской Аравии, а затем "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

После встречи Ахмед аш-Шараа рассказал в интервью телеканалу Fox News, что Дамаск стал геополитическим союзником США и больше не воспринимается как угроза безопасности. Как отметил сирийский президент, который ранее возглавлял аффилированную с "Аль-Каидой" группировку "Хейат Тахрир аш-Шам" (деятельность обеих организаций запрещена в России), он порвал все связи с терроризмом.

Пожалуй, главным итогом поездки нового сирийского президента в Вашингтон стало смягчение на 180 дней санкций, предусмотренных так называемым "законом Цезаря". Этот документ был принят в 2019 году и вводил ограничения на предоставление Сирии ряда товаров, услуг и технологий, которые могли бы стимулировать местное производство. Перед визитом в некоторых источниках появились сообщения, что "закон Цезаря" будет отменен полностью, но в силе остались положения, запрещающие сотрудничество с Россией и Ираном. 

Между тем одна из главных интриг в преддверии встречи заключалась в том, присоединится ли Сирия к соглашениям Авраама - серии договоренностей различных стран по примирению с Израилем. Ранее их подписали ОАЭ, Бахрейн, Судан и Марокко. Однако Ахмед аш-Шараа исключил прямые переговоры с Тель-Авивом по этому вопросу. Такая позиция понятна: Израиль оккупирует Голанские высоты с 1967 года. Любые мирные договоренности будут восприняты очень неоднозначно в самой Сирии, а новому руководству сейчас, как никогда, нужно хотя бы не давать поводов для очередного брожения внутри страны. Вместе с тем Ахмед аш-Шараа выразил надежду, что США помогут Дамаску достичь соглашения с Израилем в сфере безопасности. Иными словами, что Вашингтон как-то убедит Тель-Авив перестать наносить удары по Сирии. Возможно, американцы и не против этого, но они явно захотят что-то взамен.

Неслучайно в преддверии встречи в СМИ со ссылкой на источники появилась информация о возможном размещении военных из США на авиабазе в Дамаске. Такая мера преподносилась как механизм обеспечения работы потенциального соглашения между Сирией и Израилем. Пока неясно, действительно ли это произойдет. Но, возможно, первый шаг в этом направлении уже сделан. Так, власти страны объявили о присоединении к коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России). Это объединение действует с 2014 года, когда террористы группировки набрали наибольшую силу в Сирии и Ираке. Пока речь идет об обмене информацией, в том числе об иностранных боевиках. Но, вероятно, позже сотрудничество может быть расширено. Тем более Ахмед аш-Шараа во время визита в Вашингтон заявил, что не против присутствия американских военных в Сирии при условии координации их действий с Дамаском.  

По итогам визита можно сделать простой вывод: США раскрывать объятия перед новым сирийском руководством не готовы. Где-то пряник Дамаску, конечно, показали, но кнут не просто не убрали - он по-прежнему остается занесенным и готовым для удара. Очевидно, Ахмед аш-Шараа понимал это и до поездки в Вашингтон, а потому заранее подстелил соломку.

Стоит напомнить, что чуть меньше месяца назад, 15 октября, сирийский президент находился с официальным визитом в Москве, где провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Судя по составу делегаций, стороны обсуждали широкий спектр вопросов: от военного сотрудничества до совместных экономических проектов. В то же время наблюдателей больше всего интересовала перспектива сохранения Москвой военного присутствия в Сирии на базах в Хмеймиме и Тартусе. Очевидно, с этим проблем никаких не возникло: российские военные там надолго.

Такой подход руководства в Дамаске крайне примечателен, учитывая, что еще год назад подконтрольные ему группировки вели бои в том числе с российскими военными. В этом контексте сближение Сирии с США выглядит, с одной стороны, закономерным: Вашингтон выступал против предыдущего лидера Башара Асада, а теперь способен серьезно облегчить экономические трудности сирийцев. С другой, Ахмед аш-Шараа явно не готов разрывать отношения с Россией и даже наоборот - настроен на их поступательное развитие. Конечно, это объясняется плотными контактами между Москвой и Дамаском и сотрудничеством в разных областях еще со времен Советского Союза. Но, пожалуй, куда важнее для нового сирийского руководства удержаться у власти самим и удержать страну от развала.

Недавние столкновения в южной провинции Эс-Сувейда между подконтрольными Дамаску силами безопасности и местным населением в лице друзов с активным вмешательством Израиля на стороне последних стали серьезным ударом по сирийскому суверенитету. Не слишком успешно продвигается и диалог между новыми властями и курдами из так называемой автономии на северо-востоке страны. Учитывая более чем близкие отношения Вашингтона и Тель-Авива, полную поддержку израильтян идеи создания курдского государства на части территорий Турции, Ирана, Ирака и Сирии, а также появление в медийном поле обсуждения идеи "коридора Давида" - сухопутного коридора вдоль границ Ирака и Иордании из Израиля в курдские районы Сирии, перед Ахмедом аш-Шараа встает необходимость уравновесить контакты с США.

Пока же вместе с послаблением санкций он получил в подарок от Дональда Трампа кепку с аббревиатурой MAGA (Make America Great Again). Что-то подсказывает, что делать Америку снова великой не совсем входит в планы сирийского президента. Зато посыл Вашингтона Дамаску понятен.

