11 ноября 2025 / 19:26
11 ноября 2025 / 19:21
10 ноября 2025 / 20:13
Орбан: США освободили Венгрию от санкций против нефти и газа из России
11 ноября 2025 / 17:45
Орбан: США освободили Венгрию от санкций против нефти и газа из России
© AP Photo/ Vladimir Voronin/ТАСС

Венгрия получила освобождение от санкций США против нефти и газа из России, однако лидеры Евросоюза намерены запретить их поставки во все страны сообщества. На это обратил внимание венгерский премьер-министр Виктор Орбан, подчеркнув, что будет бороться с инициативами Еврокомиссии и Европарламента.

В ходе визита в Вашингтон 7 ноября Орбан договорился с президентом США Дональдом Трампом о том, что Венгрии будет предоставлено исключение из американских санкций, которые мешают поставкам энергоносителей по нефтепроводу "Дружба" и газопроводу "Турецкий поток".

"Брюссель отреагировал мгновенно. Они объявили, что, несмотря на освобождение Венгрии от американских санкций, они все равно запретят с 2027 года импорт российских энергоносителей в Европу. Они хотят продолжать войну на Украине и санкции в отношении России", - указал премьер на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, Будапешт не согласится с такими планами. "Мы тоже скажем пару слов по этому поводу", - отметил Орбан.

После визита в Вашингтон глава венгерского правительства заявил, что теперь будет добиваться для Будапешта исключений из запретов и ограничений в Брюсселе. 

