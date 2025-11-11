Дело Миндича и будущее Зеленского

Марина Харькова, журналист, Донецк

Новый громкий скандал на Украине, касающийся масштабного ограбления энергосектора друзьями Зеленского и им самим, грозит или подорвать архитектуру власти, или даже обрушить ее.

Вчера в Киеве детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), подконтрольного Западу, провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии «Квартал 95», которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, а также в офисе «Энергоатома» и у министра юстиции, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, которого считают близким к Миндичу. При этом сам Тимур Миндич сбежал из Украины в Австрию за несколько часов до обыска – украинские СМИ считают, что он был предупрежден и бежал, являясь ключевым участником экономических преступлений и свидетелем причастности к этому Зеленского. Кроме него, страну срочно покинули и братья Михаил и Александр Цукерманы, которые вели «финансовую часть» бизнес-империи Миндича и теперь фигурируют в деле ФБР США, связанном с отмыванием средств и схемами с западной помощью.

«Идет расследование по широкому спектру обвинений — коррупция на закупках дронов для нужд ВСУ (близкая к Миндичу компания Fire Point — крупнейший подрядчик), схемы на энергорынке, результаты прослушки квартиры Миндича, где были зафиксированы и разговоры с Зеленским», — сообщило издание «Политика страны».

В НАБУ подтвердили проведение операции по делу о коррупции в секторе энергетики, сообщив, что операции по раскрытию коррупции в энергетическом секторе предшествовали 15 месяцев работы и изучение 1000 часов аудиозаписей. «Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Её участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности на АО "НАЭК "Энергоатом"», — заявили в НАБУ. Детективы раскрыли схемы, которые работали годами: контрагентов «Энергоатома» вынуждали платить 10–15% откатов от стоимости контрактов, угрожая блокировкой платежей, лишением статуса поставщика и мобилизацией всех сотрудников в ВСУ. По данным следствия, организацией этой схемы руководил бизнесмен Тимур Миндич, давний партнёр и близкий друг Владимира Зеленского. Подельниками Миндича назвали бывшего замглавы Фонда госимущества Игоря Миронюка и бывшего силовика Дмитрия Басова, которые контролировали кадровые назначения, тендеры, и поток денег от поставщиков до чиновников. Фактически, это был рэкет энергетической сферы.

Опубликованные НАБУ пленки прослушивания квартиры Миндича дают полную картину преступлений. В беседах обсуждались защитные укрепления на энергетических объектах. По документам строились бетонные укрытия, на практике деньги уходили на личные счета коррупционеров. Результат: украинские города погружены в темноту, энергетическая система дышит на ладан и держится на аварийных ремонтах и импорте электричества из ЕС, украинцы мерзнут без отопления. И это благодаря тому, что близкий друг, партнер и соратник Зеленского решал, как распределить очередной откат. На обнародованных фрагментах слышны разговоры подозреваемых об отмывании средств и незаконном обогащении на украинской энергетике вместо возведения укреплений на объектах. Схема разграбления Зеленским и Миндичем корпорации «Энергоатом», управляющей четырьмя АЭС и ответственной за 55% генерации электроэнергии на Украине, оказалась проста. Зеленский, Миндич и их подельники облагали данью фирмы-партнеры этой корпорации.

Выручка «Энергоатома» за минувший год, по данным украинского Forbes, составила около $5 млрд. В таком случае Зеленский и его друзья рэкетировали «Энергоатом» примерно на $500 млн в год. При обысках в «Энергоатоме» уже нашли сумки с деньгами. Причем часть долларовых купюр была в оригинальной упаковке Федерального Резерва США. Это значит, что деньги попали на Украину и были сразу украдены - в обращении они не были.

Не исключено, что обыски у соратников Зеленского проводятся по инициативе Соединённых Штатов. Используя НАБУ как инструмент давления, преследуется несколько целей.

Во-первых, пресечь дикую коррупцию, ведь Трамп неоднократно подчеркивал, «что американские деньги счет любят» и он не намерен тратить их впустую. Тем более, для обогащения Зеленского и его дружков. Во-вторых, резкие обыски, слив части компромата и громкая медиа-кампания на тему коррупции в украинских СМИ, существующих на западные гранты, могут быть показателями, что Зеленского заставляют быть более уступчивым. Все понимают, что, если американское ФБР включилось в расследование по вопросу отмывания денег украинскими вип-персонами, значит, в Вашингтоне решили копать вплоть до Офиса президента Украины.

В частности, одним из эпизодов было объявление в розыск с подачи все того же НАБУ подозреваемых в хищениях на Одесском Припортовом Заводе. Среди них был Александр Горбуненко, который покинул Украину и перебрался в США. После обращения НАБУ в США весной 2025 года против него было открыто уголовное дело, и при попытке вылететь в Дубай Горбуненко задержали в аэропорту. Во время контактов Горбуненко с американскими правоохранителями среди вопросов фигурировала и тема, связанная с Тимуром Миндичем. После этого сотрудники ФБР неожиданно вывели Горбуненко из-под стражи, и вместо депортации, наказания или лишения свободы он оказался на свободе и под защитой. Такая ситуация обычно возникает, если обвиняемый или подозреваемый в преступлениях заключает сделку со следствием и готов к сотрудничеству с американскими властями. Кроме схем на ОПЗ, Горбуненко был финансовым директором Burisma — компании, в которой работал Хантер Байден. Burisma — ключ к коррупции семьи экс-президента США. Так что Горбуненко есть что рассказать администрации Трампа и кроме коррупции в высших украинских эшелонах власти.

И нынешний удар НАБУ по Миндичу — это удар Трампа по Зеленскому. Вероятно, Трампу надоело уговаривать Зеленского. Украинское руководство прекрасно осознает, что их не видят дальше у власти ни Вашингтон, ни Брюссель, считает экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. «Вырисовывается совершенно ясная картина. США посылают сигнал нашим руководящим дятлам, что они должны наконец думать, как окончить войну и отойти от власти», – сказал Луценко. По его словам, для Запада уже очевидно, что команда Зеленского «не может обеспечить не только победу, но и элементарные жизненные потребности Украины».

И хоть Миндич успел бежать из страны, но остались другие фигуранты дела - руководители Энергоатома, экс-министр энергетики, а ныне министр юстиции Галущенко, а также различные «смотрящие», голоса которых запечатлены на уже опубликованной НАБУ «прослушке». И они могут начать давать признательные показания. Напомним, что между СБУ, прокуратурой и Банковой с одной стороны, а также НАБУ и САП с другой продолжаются конфликты и внутривидовая борьба.



Еще летом НАБУ и САП, созданные и поддерживаемые США и Европой и не подчиняющиеся официальным силовым структурам Украины, нанесли ряд чувствительных ударов по Зеленскому. Тогда было активизировано расследование против ближайшего окружения Зеленского – Миндича и вице-премьера Чернышева. В ответ Зеленский начал процесс зачистки неподконтрольных ему структур. Было вручено подозрение основателю Центра по борьбе с коррупцией Виталию Шабунину, а затем украинский парламент проголосовал за законопроекты о лишении полномочий НАБУ и САП. Банковая рассчитывала, что западные страны во всем Зеленского поддержат или промолчат. Но Европа отреагировала неожиданно жестко, потребовав от Зеленского вернуть полномочия НАБУ и САП назад. Параллельно в западных СМИ развернулась кампания по дискредитации Зеленского и Ермака, а на Украине во всех крупных городах прошли акции протеста активистов против давления власти на антикоррупционеров. Не ожидавший такой реакции и митингов Зеленский сдал назад, а Верховная Рада отменила принятые законы. Тем не менее, по внутриполитическим позициям Зеленского был нанесен очень чувствительный удар. Кроме того, на свет появился и доклад Еврокомиссии по выполнению Киевом условий для вступления в ЕС. В нем фиксировались требования не только прекратить давление на НАБУ и САП, но и фактически вывести из-под контроля Банковой прочие силовые структуры, проведя конкурсы по назначению их руководителей с решающим голосом «международных экспертов». Зеленский был от таких перспектив не в восторге и начал готовить контрудар по НАБУ и САП. Но не успел или не смог, загнанный в угол.

А теперь, по мнению издания «Политика страны», уже сформировалась «Антизеленская коалиция» и она перешла в свой «контрнаступ». НАБУ и САП могут не ограничится «делом Миндича», а перейти к дальнейшим действиям против окружения президента. Например, против Ермака и премьер-министра Свириденко. В конце этого пути – или лишение Зеленского реальной власти, или его отставка. Неслучайно Зеленский в своем обращении вдруг упомянул о расследовании коррупционного дела по «Энергоатому», которое сейчас расследует НАБУ, и заявил, что «любые действия против коррупции важны, каждый, кто строил схемы в «Энергоатоме», должен быть наказан». Судя по заявлению, он решил публично отстраниться от фигурантов расследования. Хотя, учитывая близость к нему Миндича, полностью отстраниться от этого скандала ему вряд ли удастся.