11 ноября 2025 / 19:26
11 ноября 2025 / 19:21
10 ноября 2025 / 20:13
Экономика
Экономист Колташов: мировая конъюнктура давит на российскую экономику
11 ноября 2025 / 19:21

 

Не смотря на санкции и затраты, связанные с проведением СВО, российская экономика функционирует достаточно хорошо. При этом на нее оказывает дополнительное давление ухудшение мировой конъюнктуры. Происходит падение мировой экономики под влиянием разрушения западных рынков и обеднения среднего класса. Это влечет за собой снижение цен на нефть. Кроме того, мы видим, что доллар обесценивается в золотом выражении. Западное общество потребления разрушается. Идет деморализация западного общества в экономическом плане – американцы больше не верят в американскую мечту. Все это не может не давить на российскую экономику. Многие эксперты склоняются к тому, что рост российской экономики прекратился. На самом деле, как и на Западе, в России наблюдается рост военной экономики. Это не эффективное производство, с точки зрения вложенных денег и полученного результата, но оно по крайней мере функционирует и расширяется.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/e53de839439cdb501126bc14c8d67462/

 

