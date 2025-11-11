Экономист Колташов: мировая конъюнктура давит на российскую экономику

Не смотря на санкции и затраты, связанные с проведением СВО, российская экономика функционирует достаточно хорошо. При этом на нее оказывает дополнительное давление ухудшение мировой конъюнктуры. Происходит падение мировой экономики под влиянием разрушения западных рынков и обеднения среднего класса. Это влечет за собой снижение цен на нефть. Кроме того, мы видим, что доллар обесценивается в золотом выражении. Западное общество потребления разрушается. Идет деморализация западного общества в экономическом плане – американцы больше не верят в американскую мечту. Все это не может не давить на российскую экономику. Многие эксперты склоняются к тому, что рост российской экономики прекратился. На самом деле, как и на Западе, в России наблюдается рост военной экономики. Это не эффективное производство, с точки зрения вложенных денег и полученного результата, но оно по крайней мере функционирует и расширяется.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

