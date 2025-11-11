В 2025 году США и Россия имели хорошее окно возможностей для развития отношений. После встречи на Аляске лидеров двух стран появились даже заявления о прокладке тоннеля под Беринговом проливом. Это могло бы стать знаковым решением.

Однако, к сожалению, в силу спонтанности американского лидера и слабого понимания повестки дня произошла ситуации, в которой Дональд Трамп недооценил Российскую Федерацию. Он не понял, что ему говорили. Он не понял, что территория Украины исторически является территорией Российской Империи.

После этого США решили перейти к жесткой санкционной политике.

В том, что сейчас происходит между РФ и Америкой виноваты только Соединенные Штаты. Они сами закрыли для России окно возможностей. Американцы стали для России бесперспективным партнером за столом переговоров по украинской и европейской тематике.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.

