Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 ноября 2025 / 20:33
КОТИРОВКИ
USD
11/11
81.0132
EUR
11/11
93.9287
Новости часа
Политолог Макаренко: США захлопнули окно возможностей в контактах с РФ Экономист Колташов: мировая конъюнктура давит на российскую экономику
Москва
11 ноября 2025 / 20:33
Котировки
USD
11/11
81.0132
0.0000
EUR
11/11
93.9287
0.0000
Политолог Макаренко: США захлопнули окно возможностей в контактах с РФ
Политолог Макаренко: США захлопнули окно возможностей в контактах с РФ
11 ноября 2025 / 19:26
Экономист Колташов: мировая конъюнктура давит на российскую экономику
Экономист Колташов: мировая конъюнктура давит на российскую экономику
11 ноября 2025 / 19:21
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
10 ноября 2025 / 20:13
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика
В Ирландии состоялась инаугурация Кэтрин Коннолли на пост президента
11 ноября 2025 / 17:58
В Ирландии состоялась инаугурация Кэтрин Коннолли на пост президента
© Charles McQuillan/ Getty Images/ТАСС

Кэтрин Коннолли, победившая на выборах президента Ирландии, вступила в должность. Трансляцию инаугурации из Дублинского замка вел телеканал RTE.

После оглашения присяги 68-летняя Коннолли была официально провозглашена 10-м президентом Ирландии. В церемонии приняли участие премьер-министр Ирландии Михол Мартин, его заместитель, министр иностранных дел и обороны Саймон Харрис, другие члены правительства, представители оппозиции и судебного корпуса.

Независимый кандидат Коннолли выиграла состоявшиеся 25 октября выборы главы государства, получив поддержку 63,4% избирателей. Хизер Хамфрис от центристской партии "Фине гэл" набрала 29,5%. Явка на выборах составила 45,8%. 

С 2011 года президентский пост занимал Майкл Хиггинс. Ирландия - парламентская республика, поэтому президент преимущественно выполняет церемониальные функции, хотя и является главой государства и верховным главнокомандующим Силами обороны страны. Коннолли стала третьей женщиной, избранной на пост президента Ирландии.

Коннолли критикует действия России на Украине, но при этом осуждает НАТО за провоцирование конфликта. Она выражает беспокойство по поводу "милитаризации Европы", поддерживает принцип ирландского нейтралитета, а происходящее в секторе Газа считает геноцидом. 

Свою политическую карьеру Коннолли, ранее работавшая клиническим психологом и адвокатом, начала в 1997 году в Лейбористской партии Ирландии, однако с 2006 года выступает в качестве независимого кандидата. 

Политолог Макаренко: США захлопнули окно возможностей в контактах с РФ
Политолог Макаренко: США захлопнули окно возможностей в контактах с РФ
Экономист Колташов: мировая конъюнктура давит на российскую экономику
Экономист Колташов: мировая конъюнктура давит на российскую экономику
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
19:15
В России сбор зерна с начала года составил более 140 млн тонн в бункерном весе
18:59
Старейшая жительница Испании умерла в возрасте 112 лет
18:45
AFP: на Филиппинах число погибших в результате супертайфуна "Фунг-Вонг" достигло 25
18:32
Лавров: заявления Трампа об урегулировании по Украине стали основой пониманий на Аляске
18:15
В Иране отказались от идеи переноса столицы из Тегерана
17:58
В Ирландии состоялась инаугурация Кэтрин Коннолли на пост президента
17:45
Орбан: США освободили Венгрию от санкций против нефти и газа из России
17:28
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 255 военных
17:17
Парламент Эстонии отклонил инициативу о закрытии границы с Россией
16:59
Лавров: РФ ответит зеркально, если кто-то из стран проведет испытания ЯО
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения