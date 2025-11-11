В Ирландии состоялась инаугурация Кэтрин Коннолли на пост президента

Кэтрин Коннолли, победившая на выборах президента Ирландии, вступила в должность. Трансляцию инаугурации из Дублинского замка вел телеканал RTE.

После оглашения присяги 68-летняя Коннолли была официально провозглашена 10-м президентом Ирландии. В церемонии приняли участие премьер-министр Ирландии Михол Мартин, его заместитель, министр иностранных дел и обороны Саймон Харрис, другие члены правительства, представители оппозиции и судебного корпуса.

Независимый кандидат Коннолли выиграла состоявшиеся 25 октября выборы главы государства, получив поддержку 63,4% избирателей. Хизер Хамфрис от центристской партии "Фине гэл" набрала 29,5%. Явка на выборах составила 45,8%.

С 2011 года президентский пост занимал Майкл Хиггинс. Ирландия - парламентская республика, поэтому президент преимущественно выполняет церемониальные функции, хотя и является главой государства и верховным главнокомандующим Силами обороны страны. Коннолли стала третьей женщиной, избранной на пост президента Ирландии.

Коннолли критикует действия России на Украине, но при этом осуждает НАТО за провоцирование конфликта. Она выражает беспокойство по поводу "милитаризации Европы", поддерживает принцип ирландского нейтралитета, а происходящее в секторе Газа считает геноцидом.

Свою политическую карьеру Коннолли, ранее работавшая клиническим психологом и адвокатом, начала в 1997 году в Лейбористской партии Ирландии, однако с 2006 года выступает в качестве независимого кандидата.