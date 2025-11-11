В Иране отказались от идеи переноса столицы из Тегерана

Вопрос переноса иранской столицы из Тегерана в другое место снят с повестки. Об этом заявил представитель президента исламской республики по управлению морскими ресурсами Али Абдолализаде, передает агентство Tasnim.

"Вопрос переноса столицы снят с повестки дня. Окончательный план состоит в решении водных и экологических проблем столицы с помощью новых технологий и управления ресурсами в самом Тегеране", - указал он. Абдолализаде отметил, что специалистами разработан грандиозный проект по переброске воды из Персидского залива, который считается единственным надежным источником водоснабжения Тегерана.

Представитель иранского президента также обратил внимание, что водный кризис угрожает не только Ирану, но многим странам региона. "Учитывая изменение климата и сокращение запасов пресной воды, развитие технологий опреснения и освоение соленой воды стало неизбежной необходимостью", - подчеркнул он.

Согласно оценкам метеорологической службы Ирана, за последние полтора месяца количество осадков в республике в среднем уменьшилось на 86,5% по сравнению с предыдущими аналогичными периодами прошлых лет. При этом в Тегеране этот показатель снизился на 96,2%.

Ранее иранские власти заявляли о возможном кризисе в Тегеране, связанном с дефицитом воды в столице в условиях сокращения осадков, засухи и чрезмерного потребления.