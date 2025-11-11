Лавров: заявления Трампа об урегулировании по Украине стали основой пониманий на Аляске

Высказывания президента США Дональда Трампа о необходимости устойчивых принципов урегулирования на Украине стали основой согласованных пониманий на Аляске. На этом акцентировал внимание глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским СМИ в гибридном формате, передает ТАСС.

"Если Запад осознает безысходность такого сценария, что нужно не требовать прекращения боевых действий, чтобы продолжать накачивать Украину оружием, а все-таки поступить так, как предложил президент Трамп в свое время, перед Аляской, когда он сказал, что перемирие ничего не решит, что нужно прекращать конфликт на основе принципов устойчивого урегулирования. Да, потом Европа попыталась, и небезуспешно, опять перетащить его в свой лагерь перемирия, поддержки Украине, "ни шагу назад, ни дюйма влево". Но тем не менее президент Трамп это говорил. И это стало основой тех пониманий, которые однозначно были согласованы в Анкоридже", - указал министр.

"Кстати, в этом отличие республиканской администрации Дональда Трампа от своей предшественницы, администрации Джо Байдена", - добавил он.