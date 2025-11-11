AFP: на Филиппинах число погибших в результате супертайфуна "Фунг-Вонг" достигло 25

Число жертв супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах увеличилось с 18 до 25. Об этом информировало Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на отчет Управления гражданской обороны.

Сообщается, что 19 человек из 25 погибли в Кордильерском административном районе, где расположен крупнейший горный хребет страны. В числе погибших есть 10-летний ребенок.

Супертайфун "Фунг-Вонг" обрушился на Филиппины 9 ноября. Были эвакуированы свыше 1,4 млн жителей республики. Шквалистый ветер повредил линии электропередачи, из-за чего без электроснабжения остались порядка 3 млн потребителей в 12 регионах страны.