Общество
Старейшая жительница Испании умерла в возрасте 112 лет
11 ноября 2025 / 18:59
© Salvador Illa Roca/ X/ТАСС
Старейшая жительница Испании Анхелина Торрес скончалась на 113-м году жизни. Глава правительства автономного сообщества Каталония Сальвадор Илья выразил свои соболезнования в этой связи.
"В прошлом году мне посчастливилось познакомиться с Анхелиной Торрес. Мудрая женщина, полная веры и доброты, очень трудолюбивая и сильная. Мои глубочайшие соболезнования ее семье", - указал он.
Анхелина Торрес родилась 18 марта 1913 года в каталонском населенном пункте Бельвис. С детства жила в Барселоне. Она была пятой из семи братьев и сестер.
После ее смерти самой пожилой испанкой становится 111-летняя Карме Ногера Фальгера, которая родилась в 1914 году.