Старейшая жительница Испании умерла в возрасте 112 лет

Старейшая жительница Испании Анхелина Торрес скончалась на 113-м году жизни. Глава правительства автономного сообщества Каталония Сальвадор Илья выразил свои соболезнования в этой связи.

"В прошлом году мне посчастливилось познакомиться с Анхелиной Торрес. Мудрая женщина, полная веры и доброты, очень трудолюбивая и сильная. Мои глубочайшие соболезнования ее семье", - указал он.

Анхелина Торрес родилась 18 марта 1913 года в каталонском населенном пункте Бельвис. С детства жила в Барселоне. Она была пятой из семи братьев и сестер.

После ее смерти самой пожилой испанкой становится 111-летняя Карме Ногера Фальгера, которая родилась в 1914 году.