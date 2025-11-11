Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 ноября 2025 / 20:34
Политолог Макаренко: США захлопнули окно возможностей в контактах с РФ Экономист Колташов: мировая конъюнктура давит на российскую экономику
Москва
11 ноября 2025 / 20:34
Политолог Макаренко: США захлопнули окно возможностей в контактах с РФ
11 ноября 2025 / 19:26
Экономист Колташов: мировая конъюнктура давит на российскую экономику
11 ноября 2025 / 19:21
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
10 ноября 2025 / 20:13
Общество
Старейшая жительница Испании умерла в возрасте 112 лет
11 ноября 2025 / 18:59
© Salvador Illa Roca/ X/ТАСС

Старейшая жительница Испании Анхелина Торрес скончалась на 113-м году жизни. Глава правительства автономного сообщества Каталония Сальвадор Илья выразил свои соболезнования в этой связи.

"В прошлом году мне посчастливилось познакомиться с Анхелиной Торрес. Мудрая женщина, полная веры и доброты, очень трудолюбивая и сильная. Мои глубочайшие соболезнования ее семье", - указал он.

Анхелина Торрес родилась 18 марта 1913 года в каталонском населенном пункте Бельвис. С детства жила в Барселоне. Она была пятой из семи братьев и сестер.

После ее смерти самой пожилой испанкой становится 111-летняя Карме Ногера Фальгера, которая родилась в 1914 году. 

19:15
В России сбор зерна с начала года составил более 140 млн тонн в бункерном весе
18:59
Старейшая жительница Испании умерла в возрасте 112 лет
18:45
AFP: на Филиппинах число погибших в результате супертайфуна "Фунг-Вонг" достигло 25
18:32
Лавров: заявления Трампа об урегулировании по Украине стали основой пониманий на Аляске
18:15
В Иране отказались от идеи переноса столицы из Тегерана
17:58
В Ирландии состоялась инаугурация Кэтрин Коннолли на пост президента
17:45
Орбан: США освободили Венгрию от санкций против нефти и газа из России
17:28
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 255 военных
17:17
Парламент Эстонии отклонил инициативу о закрытии границы с Россией
16:59
Лавров: РФ ответит зеркально, если кто-то из стран проведет испытания ЯО
