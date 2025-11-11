Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 ноября 2025 / 22:04
КОТИРОВКИ
USD
11/11
81.0132
EUR
11/11
93.9287
Новости часа
В столице Польши проходит многотысячный марш националистов Цена нефти Brent впервые с 3 ноября поднялась выше $65 за баррель
Москва
11 ноября 2025 / 22:04
Котировки
USD
11/11
81.0132
0.0000
EUR
11/11
93.9287
0.0000
Политолог Макаренко: США захлопнули окно возможностей в контактах с РФ
Политолог Макаренко: США захлопнули окно возможностей в контактах с РФ
11 ноября 2025 / 19:26
Экономист Колташов: мировая конъюнктура давит на российскую экономику
Экономист Колташов: мировая конъюнктура давит на российскую экономику
11 ноября 2025 / 19:21
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
10 ноября 2025 / 20:13
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Русский мир / Политика и религия
Экономика
В России сбор зерна с начала года составил более 140 млн тонн в бункерном весе
11 ноября 2025 / 19:15
В России сбор зерна с начала года составил более 140 млн тонн в бункерном весе
© Александр Рюмин/ ТАСС

Сбор зерна в России с начала года составил более 140 млн тонн в бункерном весе. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, чьи слова приводятся в сообщении правительства.

"На сегодняшний день в России собрано свыше 140 млн тонн зерна в бункерном весе. Динамика производства в животноводстве опережает прошлогоднюю. По итогам 2025 года в мясном и молочном направлениях ожидается прирост показателей", - отметил он.

Кроме того, сообщается, что в рамках стратсессии, посвященной развитию агропромышленного сектора и обеспечению продовольственной безопасности, Патрушев озвучил ряд предложений, которые будут проработаны. В их числе: создание научно-технической программы повышения плодородия почв, стимулирование научных исследований, разработка системы мотивации для привлечения кадров в отрасль, формирование конкурентных условий труда в сфере аграрной науки, а также расширение логистических возможностей для развития экспорта.

Некоторое время назад Минсельхоз РФ информировал о том, что урожай зерна в стране по итогам текущего года составит 135 млн тонн в чистом весе.

В 2024 году урожай зерна в России составил порядка 130 млн тонн. В 2023 году был получен второй по объему в истории России урожай зерна - около 143 млн тонн, а с учетом Донбасса и Новороссии - примерно 147 млн тонн.

Политолог Макаренко: США захлопнули окно возможностей в контактах с РФ
Политолог Макаренко: США захлопнули окно возможностей в контактах с РФ
Экономист Колташов: мировая конъюнктура давит на российскую экономику
Экономист Колташов: мировая конъюнктура давит на российскую экономику
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Влияет ли ЕС на Трампа? Мнение эксперта
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
20:45
В столице Польши проходит многотысячный марш националистов
20:27
Цена нефти Brent впервые с 3 ноября поднялась выше $65 за баррель
20:15
Песков пояснил, почему российские Су-35 сопровождали борт Токаева
19:30
Посол РФ обозначил условие для завершения конфликта на Украине "уже завтра"
19:15
В России сбор зерна с начала года составил более 140 млн тонн в бункерном весе
18:59
Старейшая жительница Испании умерла в возрасте 112 лет
18:45
В Австралии найден новый вид пчел с "рожками"
18:45
AFP: на Филиппинах число погибших в результате супертайфуна "Фунг-Вонг" достигло 25
18:32
Лавров: заявления Трампа об урегулировании по Украине стали основой пониманий на Аляске
18:15
В Иране отказались от идеи переноса столицы из Тегерана
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения