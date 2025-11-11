В России сбор зерна с начала года составил более 140 млн тонн в бункерном весе

Сбор зерна в России с начала года составил более 140 млн тонн в бункерном весе. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, чьи слова приводятся в сообщении правительства.

"На сегодняшний день в России собрано свыше 140 млн тонн зерна в бункерном весе. Динамика производства в животноводстве опережает прошлогоднюю. По итогам 2025 года в мясном и молочном направлениях ожидается прирост показателей", - отметил он.

Кроме того, сообщается, что в рамках стратсессии, посвященной развитию агропромышленного сектора и обеспечению продовольственной безопасности, Патрушев озвучил ряд предложений, которые будут проработаны. В их числе: создание научно-технической программы повышения плодородия почв, стимулирование научных исследований, разработка системы мотивации для привлечения кадров в отрасль, формирование конкурентных условий труда в сфере аграрной науки, а также расширение логистических возможностей для развития экспорта.

Некоторое время назад Минсельхоз РФ информировал о том, что урожай зерна в стране по итогам текущего года составит 135 млн тонн в чистом весе.

В 2024 году урожай зерна в России составил порядка 130 млн тонн. В 2023 году был получен второй по объему в истории России урожай зерна - около 143 млн тонн, а с учетом Донбасса и Новороссии - примерно 147 млн тонн.