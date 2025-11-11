Конфликт на Украине может завершиться очень быстро, если страны Запада перестанут тормозить мирный процесс. Такое мнение вырзил посол РФ в Индии Денис Алипов при общении с индийскими журналистами.

"Мы можем положить конец этому конфликту уже завтра, если европейцы, НАТО перестанут тормозить мирный процесс и мешать диалогу. Но они не хотят, поскольку, как они сами не раз заявляли, будут поддерживать Украину до конца, что, фактически, означает до последнего украинца", - отметил он.

По словам дипломата, политика России формируется в ответ на воинственность Запада. "Мы воюем со всей НАТО, с США, Великобританией и другими членами военного блока, которые занимаются не только разведкой, поставляют вооружения и финансируют Украину, но и прямо участвуют в боевых действиях "на земле". Они будут это отрицать, но ракетами большой дальности, системами "Patriot" управляют не украинцы. Ими управляют военные альянса", - подчеркнул он.

"Вся Европа и НАТО вовлечены в этот конфликт. Мы же никогда не хотели, чтобы он начался. Десятилетиями мы предлагали Западу сесть за стол переговоров и выработать взаимоприемлемую архитектуру безопасности в Европе", - указал глава российского дипломатического представительства. "Но он не слушал и не хотел слушать", - добавил Алипов.

"Я думаю, что вопрос "Сколько времени займет завершение конфликта?" на самом деле следует задавать европейцам и украинцам. Мы готовы сделать это немедленно", - заключил посол.