В Австралии найден новый вид пчел с "рожками"

В Западной Австралии обнаружили новый вид пчел с небольшими "рожками" Megachile lucifer. Отчет о работе группы ученых был обнародован Университетом им. Кертина.

"У самки Megachile lucifer на голове невероятные маленькие рога. Когда я описывал новый вид, я смотрел сериал Netflix "Люцифер" (Lucifer, 2016-2021), и название подошло идеально", - указал ведущий автор исследования, научный сотрудник университета Кит Прендергаст.

Он отметил, что вид был найден случайно во время исследования исчезающих полевых цветов.

По данным исследования, Megachile lucifer стал первым за более чем 20 лет новым видом распространенной в Австралии пчелиной группы Hackeriapis.