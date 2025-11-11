Песков пояснил, почему российские Су-35 сопровождали борт Токаева

Сопровождение летевшего в Москву самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева российскими истребителями не связано с вопросами безопасности. Такой почетный караул в рамках государственного визита является традиционной практикой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом. Обычная практика", - сказал он при общении с журналистами, отвечая на вопрос о том, почему самолет Токаева сопровождали российские Су-35 и было ли что-то, что угрожало безопасности.

Ранее во вторник Токаев прибыл в Москву с двухдневным госвизитом. Российские Су-35 сопровождали борт казахстанского лидера.