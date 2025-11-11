Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 ноября 2025 / 22:05
В столице Польши проходит многотысячный марш националистов Цена нефти Brent впервые с 3 ноября поднялась выше $65 за баррель
11 ноября 2025 / 19:26
11 ноября 2025 / 19:21
10 ноября 2025 / 20:13
Политика
Политика
Песков пояснил, почему российские Су-35 сопровождали борт Токаева
11 ноября 2025 / 20:15
Песков пояснил, почему российские Су-35 сопровождали борт Токаева
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Сопровождение летевшего в Москву самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева российскими истребителями не связано с вопросами безопасности. Такой почетный караул в рамках государственного визита является традиционной практикой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом. Обычная практика", - сказал он при общении с журналистами, отвечая на вопрос о том, почему самолет Токаева сопровождали российские Су-35 и было ли что-то, что угрожало безопасности.

Ранее во вторник Токаев прибыл в Москву с двухдневным госвизитом. Российские Су-35 сопровождали борт казахстанского лидера.

