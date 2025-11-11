Цена нефти Brent впервые с 3 ноября поднялась выше $65 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2026 года на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $65 за баррель впервые с 3 ноября текущего года.

По состоянию на 19:04 мск, стоимость нефти Brent росла на 1,51% и торговалась на уровне $65,03 за баррель.

К 19:21 мск фьючерс на Brent ускорил рост и находился на отметке в $65,21 за баррель (+1,8%).

Вместе с тем цена фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в декабре 2025 года прибавляла 1,8% и составляла $61,21 за баррель, свидетельствуют данные торгов.