Экономика
Цена нефти Brent впервые с 3 ноября поднялась выше $65 за баррель
11 ноября 2025 / 20:27
© Егор Алеев/ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2026 года на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $65 за баррель впервые с 3 ноября текущего года.
По состоянию на 19:04 мск, стоимость нефти Brent росла на 1,51% и торговалась на уровне $65,03 за баррель.
К 19:21 мск фьючерс на Brent ускорил рост и находился на отметке в $65,21 за баррель (+1,8%).
Вместе с тем цена фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в декабре 2025 года прибавляла 1,8% и составляла $61,21 за баррель, свидетельствуют данные торгов.