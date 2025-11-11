Япония: бюрократы решают «медвежью проблему»

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

«… по улицам медведи ходят». Это не гипербола о России. Это про Японию. Без всякого преувеличения.

Типичное сообщение СМИ: примерно в 10:40 утра 27 октября в полицейский участок поступило заявление от родственников 67-летнего Томио Сато, жителя города Итиносеки, о том, что они «не могут связаться с ним с самого утра». Офицеры, прибывшие на место происшествия, обнаружили тело мужчины в саду дома Сато. На теле были следы от когтей и укусов, характерные для нападения медведя. Рядом с ним была найдена мёртвая собака. Позднее местные охотники убили полутораметрового самца, на которого пало основное подозрение.

Или - 65-летний мужчина сообщил полиции, что медведь укусил его за правое бедро, когда он открыл входную дверь своего дома. Медведь остался в доме и не хотел уходить.

Вот еще: …около 6:30 утра на площадке для сбора мусора на 80-летнюю женщину сзади напал медведь. …60-летний работник отеля подвергся нападению при уборке открытого бассейна. …медведь забрался на подземную парковку отделения Bank of Iwate Ltd. Другой три дня сидел в супермаркете, пока его наконец не отловила полиция.

Один зверь настолько обнаглел, что перелез через забор и пробрался на территорию зоопарка в Саппоро, города с населением 2 млн. человек.

Конечно, не смогли газеты игнорировать и такой вопиющий факт, как обнаружение медвежьего помета на главной площади одного из префектуральных центров на севере Японии.

Череда подобных сообщений, похожих на сводки с фронтов, бесконечна.

«Каждый день медведи вторгаются в жилые районы — заявил журналистам заместитель генерального секретаря кабинета министров Фумитоси Сато. — Решение проблемы с медведями требует безотлагательных мер».

Местные зоологи утверждают, что главной причиной стал неурожай буковых орехов и желудей, что вынуждает животных искать корм у человеческого жилья. Но это только часть проблемы.

Урбанизация Японии – около 85% населения живут в городах, а также быстрое старение населения привели к тому, что провинция обезлюдела. Такое впечатление, что домов престарелых и реабилитационных центров в регионах уже больше, чем школ. Пустоты природа не терпит, и медведи - а их в Японии насчитали 55 тысяч - мало по малу осваивают пригороды и угодья вблизи деревень, расширяя свой ареал обитания. Но людоедство им, к счастью, чуждо. А вот охрана собственной территории от как бы конкурентов за кормовую базу, то есть местных жителей, вполне по медвежьим меркам уместна. И действуют они по-медвежьи.

Опять-таки дотошливые ученые подсчитали: 90 % жертв получают травмы лица и головы, медведи нападают на скорости 40-50 км в час, нанося первые удары когтями в верхнюю часть тела. Тяжелые травмы, физические и психологические, остаются на всю жизнь.

При этом, согласно исследованию, проведённому газетой «Асахи», с апреля зафиксировано 172 нападения медведей на человека. 13 человек погибло. Всего же за этот период отмечено более 20000 случаев столкновения медведей с человеком. При этом 66% случаев нападения произошли в местах, которые классифицируются как «жилые районы». А нынешний год стал рекордным по количеству нападений.

Ясно, что проблема уже принимает социально-политическое звучание.

Данные опроса, проведенного ведущим телеканалом NHK, свидетельствуют: более 70% жителей Японии считают, что власти должны ужесточить меры противодействия нападениям медведей.

На фоне участившихся нападений медведей губернатор префектуры Акита, где произошло более 50 случаев нападения медведей в том числе со смертельным исходом, 28 октября посетил Министерство обороны в Токио и обратился за помощью к армии – т.н. Силам самообороны Японии.

Министр обороны Синдзиро Коидзуми ответствовал: «Силы самообороны в полной мере воспользуются своими возможностями и полномочиями, чтобы быстро разработать контрмеры и восстановить безопасность и спокойствие».

Убедительно, но проблема в том, что возможностей крайне мало. Японским военным по закону строго запрещено использовать оружие кроме как для защиты страны от нападения. Медведи не считаются. Поэтому министерство сформировало отряд численностью до 20 человек, которые будут лишь устанавливать ловушки, вести разведку с помощью дронов, а также помогать в транспортировке пойманных или застреленных медведей.

Формально отстреливать медведей может полиция, однако в пределах населенных пунктов такие операции опасны и для жителей. Кроме того, полиция вооружена револьверами, малопригодными для охоты. А серьезным оружием оснащены только штурмовые подразделения, и его применение строго регламентируемо. Правда на днях полиция получила правительственное разрешение на использование винтовок.

Общества охотников также оказались неспособными решить проблему. Поклонников этого недешевого хобби все меньше, а их возраст – все больше. Количество лицензированных охотников сейчас около 60 тыс. К тому же охотники-любители не подготовлены для экстремальной стрельбы в городских условиях. Наконец, есть и проблемы с транспортировкой и утилизацией туш, вес которых доходит до 150 кг.

На волне публикаций медвежий вопрос был поднят в ходе дебатов в парламенте в минувшую пятницу, где депутаты от оппозиции со всех сторон атакуют новую премьер-министра Санаэ Такаити. Один из депутатов сравнил недавние нападения с «войной за территорию между медведями и людьми». Глава кабинета в ответ пообещала принять меры по защите населения. Она заявила: «В качестве неотложной меры защиты людей от медведей полиция будет использовать винтовки для устранения любых угроз. В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы планируем нанимать лицензированных охотников в качестве государственных служащих». Короче, будут нанимать егерей. Но не сразу.

А пока в Японии при правительстве уже месяц заседает межведомственный совет по «медвежьей проблеме», куда включены представители нескольких ведомств, включая Министерство обороны. В середине ноября видимо будут готовы наметки официальной стратегии реагирования властей в этой сфере. Чиновники рассматривают возможность проведения исследований популяции медведей, использования средств связи для оповещения о появлении медведей и пересмотра правил охоты.

Между тем, проблема медведей возникла не сегодня. Число случаев нападения нарастало год от года. 2023 год тоже стал рекордным по числу несчастных случаев, но официальной реакции не последовало. Это в общем-то типично для японского стиля работы в кризисных ситуациях. Публикации, организация комитетов и рабочих групп, совещания и семинары. Наиболее характерный пример – подготовка к операции по обезвреживанию Аум синрекё, деструктивной секты, запрещенной в РФ. Японские силовики дозаседались до того, что произошла утечка информации об операции, и секта решилась на превентивную атаку, применив зарин в токийском метро. Погибло минимум 13 человек, сотни пострадавших потеряли здоровье… Уровень жертв тот же, правда медведи брать власть в стране в отличие от аумовцев не собираются.

Пока же японские СМИ публикуют следующие советы экспертов: «Если вы столкнулись с медведем, ложитесь лицом вниз и заложите руки за шею, чтобы защитить сонную артерию и трахею. Либо избегая зрительного контакта надо медленно отступать, не поворачиваясь к медведю спиной. Как только медведь поймёт, что вы не сопротивляетесь, он уйдёт через две-три минуты. Постарайтесь продержаться до тех пор, пока медведь не исчезнет».