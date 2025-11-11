В столице Польши проходит многотысячный марш националистов

В центре Варшавы проходит многотысячный "Марш независимости", ежегодно организуемый организациями польских националистов в День независимости Польши (11 ноября). В нем впервые с 2018 года принимает участие президент республики Кароль Навроцкий, передает портал Wirtualna Polska.

Марш начался в 14:30 (16:30 мск) на перекрестке имени Романа Дмовского в центре столицы. Данных о численности пока нет, организаторы заявляли примерно о 100 тыс. участников. Несмотря на действующий запрет, участники марша зажигают факелы и взрывают петарды.

На марш также пришли ведущие политики партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, Матеуш Моравецкий, а также лидеры ультраправой "Конфедерации" и новый посол США Томас Роуз.

В предыдущие годы на акциях националистов 11 ноября нередко доходило до столкновений с сотрудниками полиции - в 2020 году было задержано свыше 300 участников марша, пострадали 35 правоохранителей.