Политика
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Президент России Владимир Путин во время встречи с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым заявил, что после ужина хочет пригласить его к себе попить "чайку".
В завершение открытой части двусторонних переговоров глава российского государства отметил, что сегодняшняя программа Токаева будет состоять из двух частей.
"Мы сейчас просто неформально поужинаем, а потом я хочу вас пригласить к себе. Посидим, чайку попьем, кофейку", - указал Путин.
"Хорошо", - ответил президент Казахстана.