Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 ноября 2025 / 23:36
КОТИРОВКИ
USD
11/11
81.0132
EUR
11/11
93.9287
Новости часа
Эксперт: коррупционный скандал создает рычаг для давления на Зеленского Россия закрыла въезд для 30 граждан Японии
Москва
11 ноября 2025 / 23:36
Котировки
USD
11/11
81.0132
0.0000
EUR
11/11
93.9287
0.0000
Эксперт: коррупционный скандал создает рычаг для давления на Зеленского
Эксперт: коррупционный скандал создает рычаг для давления на Зеленского
11 ноября 2025 / 22:49
Политолог Макаренко: США захлопнули окно возможностей в контактах с РФ
Политолог Макаренко: США захлопнули окно возможностей в контактах с РФ
11 ноября 2025 / 19:26
Экономист Колташов: мировая конъюнктура давит на российскую экономику
Экономист Колташов: мировая конъюнктура давит на российскую экономику
11 ноября 2025 / 19:21
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Путин предложил Токаеву "попить чайку" после неформального ужина
11 ноября 2025 / 20:58
Путин предложил Токаеву "попить чайку" после неформального ужина
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Президент России Владимир Путин во время встречи с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым заявил, что после ужина хочет пригласить его к себе попить "чайку".

В завершение открытой части двусторонних переговоров глава российского государства отметил, что сегодняшняя программа Токаева будет состоять из двух частей.

"Мы сейчас просто неформально поужинаем, а потом я хочу вас пригласить к себе. Посидим, чайку попьем, кофейку", - указал Путин.

"Хорошо", - ответил президент Казахстана. 

Эксперт: коррупционный скандал создает рычаг для давления на Зеленского
Эксперт: коррупционный скандал создает рычаг для давления на Зеленского
Политолог Макаренко: США захлопнули окно возможностей в контактах с РФ
Политолог Макаренко: США захлопнули окно возможностей в контактах с РФ
Экономист Колташов: мировая конъюнктура давит на российскую экономику
Экономист Колташов: мировая конъюнктура давит на российскую экономику
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:57
Россия закрыла въезд для 30 граждан Японии
21:44
Франция выделит более 100 жандармов для отправки в сектор Газа
21:21
13-летняя Юй Цзыди установила рекорд Азии в комплексном плавании на 200 м
20:58
Путин предложил Токаеву "попить чайку" после неформального ужина
20:45
В столице Польши проходит многотысячный марш националистов
20:27
Цена нефти Brent впервые с 3 ноября поднялась выше $65 за баррель
20:15
Песков пояснил, почему российские Су-35 сопровождали борт Токаева
19:45
В Австралии найден новый вид пчел с "рожками"
19:30
Посол РФ обозначил условие для завершения конфликта на Украине "уже завтра"
19:15
В России сбор зерна с начала года составил более 140 млн тонн в бункерном весе
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения