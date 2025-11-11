13-летняя Юй Цзыди установила рекорд Азии в комплексном плавании на 200 м

Эксперт: коррупционный скандал создает рычаг для давления на Зеленского
11 ноября 2025 / 22:49
11 ноября 2025 / 19:26
11 ноября 2025 / 19:21
© AP Photo/ Vincent Thian/ТАСС
Китаянка Юй Цзыди установила новый рекорд Азии по плаванию на 200 метров комплексом на Китайских национальных играх в Шэньчжэне.
13-летней спортсменке удалось преодолеть дистанцию за 2 минуты 7,41 секунды. Предыдущий рекорд Азии (2 минуты 07,57 секунды) был установлен китаянкой Е Шивэнь на Олимпийских играх 2012 года. На тот момент ей было 16 лет.
Рекорд на этой дистанции принадлежит канадке Саммер Макинтош (2 минуты 5,7 секунды). Она установила его на соревнованиях в Канаде в июне текущего года.