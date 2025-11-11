Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
11 ноября 2025 / 22:49
11 ноября 2025 / 19:26
11 ноября 2025 / 19:21
Спорт
13-летняя Юй Цзыди установила рекорд Азии в комплексном плавании на 200 м
11 ноября 2025 / 21:21
© AP Photo/ Vincent Thian/ТАСС

Китаянка Юй Цзыди установила новый рекорд Азии по плаванию на 200 метров комплексом на Китайских национальных играх в Шэньчжэне.

13-летней спортсменке удалось преодолеть дистанцию за 2 минуты 7,41 секунды. Предыдущий рекорд Азии (2 минуты 07,57 секунды) был установлен китаянкой Е Шивэнь на Олимпийских играх 2012 года. На тот момент ей было 16 лет.

Рекорд на этой дистанции принадлежит канадке Саммер Макинтош (2 минуты 5,7 секунды). Она установила его на соревнованиях в Канаде в июне текущего года. 

