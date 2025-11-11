Франция выделит более 100 жандармов для отправки в сектор Газа

Франция планирует выделить более 100 жандармов в рамках международных миссий по обеспечению безопасности в секторе Газа. С таким заявлением выступил президент республики Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Париже.

"Стабилизация ситуации в Газе требует возвращения сил безопасности и полиции Палестинской автономии. Франция готова способствовать укреплению палестинских сил в этих целях в рамках миссий Евросоюза EUBAM Rafah и EUPOL COPPS существенно усилив французское присутствие более чем сотней жандармов", - указал он.

Ранее издание Politico информировало о том, что Евросоюз готов возобновить работу своей миссии по приграничной помощи (EUBAM Rafah) вблизи контрольно-пропускного пункта "Рафах" для содействия доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. В сообществе также готовы задействовать службу EUPOL COPPS для поддержки палестинской гражданской полиции и судебных органов.

В конце сентября Белый дом представил "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, направленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и подразумевает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана. 10 октября начало действовать соглашение о прекращении огня в Газе.