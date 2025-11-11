Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
11 ноября 2025 / 22:49
11 ноября 2025 / 19:26
11 ноября 2025 / 19:21
Россия закрыла въезд для 30 граждан Японии
11 ноября 2025 / 21:57
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Москва в связи с продолжающимися антироссийскими санкциями Токио, увязываемыми со специальной военной операцией (СВО), запрещает въезд на территорию страны для 30 японских граждан, включая официального представителя МИД Японии Тосихиро Китамуру. Соответствующее сообщение распространил МИД РФ.

"В качестве ответных мер в отношении продолжающихся т.н. санкционных действий официального Токио против нашей страны, увязываемых со специальной военной операцией, принято решение о бессрочном запрете на въезд в РФ для 30 граждан Японии", - говорится в сообщении. 

Японские власти после начала СВО на Украине применили несколько пакетов санкций в отношении РФ. Как заявил российский посол в Японии Николай Ноздрев, Токио пошел на полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей, решив, что издержки будут меньше, чем выгоды от "конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании", инициированной Западом.

21:57
Россия закрыла въезд для 30 граждан Японии
21:44
Франция выделит более 100 жандармов для отправки в сектор Газа
21:21
13-летняя Юй Цзыди установила рекорд Азии в комплексном плавании на 200 м
20:58
Путин предложил Токаеву "попить чайку" после неформального ужина
20:45
В столице Польши проходит многотысячный марш националистов
20:27
Цена нефти Brent впервые с 3 ноября поднялась выше $65 за баррель
20:15
Песков пояснил, почему российские Су-35 сопровождали борт Токаева
19:45
В Австралии найден новый вид пчел с "рожками"
19:30
Посол РФ обозначил условие для завершения конфликта на Украине "уже завтра"
19:15
В России сбор зерна с начала года составил более 140 млн тонн в бункерном весе
Все новости
