Россия закрыла въезд для 30 граждан Японии

Москва в связи с продолжающимися антироссийскими санкциями Токио, увязываемыми со специальной военной операцией (СВО), запрещает въезд на территорию страны для 30 японских граждан, включая официального представителя МИД Японии Тосихиро Китамуру. Соответствующее сообщение распространил МИД РФ.

"В качестве ответных мер в отношении продолжающихся т.н. санкционных действий официального Токио против нашей страны, увязываемых со специальной военной операцией, принято решение о бессрочном запрете на въезд в РФ для 30 граждан Японии", - говорится в сообщении.

Японские власти после начала СВО на Украине применили несколько пакетов санкций в отношении РФ. Как заявил российский посол в Японии Николай Ноздрев, Токио пошел на полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей, решив, что издержки будут меньше, чем выгоды от "конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании", инициированной Западом.