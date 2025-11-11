Эксперт: коррупционный скандал создает рычаг для давления на Зеленского

В деле о коррупции в энергетике на Украине предъявлены обвинения семи лицам, в том числе бизнесмену Тимуру Миндичу, пять фигурантов задержаны. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

"Детективами задержаны пять человек, а обвинения предъявлены семерым членам [преступной организации], среди которых бизнесмен-руководитель преступной организации (Тимур Миндич); бывший советник министра энергетики (Игорь Миронюк); исполнительный директор по физической защите и безопасности компании "Энергоатом" (Дмитрий Басов); четыре человека - "работники" бэк-офиса по легализации средств", - говорится в Telegram-канале НАБУ.

В ведомстве подчеркнули, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги, поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум". Средства легализовывались через бэк-офис в центре Киева. Через него прошло около $100 млн.

Спецоперация по коррупции в "Энергоатоме", говорится в сообщении НАБУ, продолжалась более 15 месяцев - с лета 2024 года. "За это время собран большой объем данных и получены тысячи часов аудиозаписей. НАБУ сейчас дает оценку действиям всех участников этих материалов. К финальному этапу операции привлечен весь личный состав бюро. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный объем документов и наличных средств", - информирует НАБУ.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько отмечает, что «пока особых угроз для Зеленского из-за этого скандала не просматривается. Хотя в реальности это определенное давление на него».

По мнению эксперта, «вполне возможно, что можно говорить о зарубежном влиянии в этом скандале. Многие эксперты склоняются к мысли, что здесь есть некий вариант противостояния между акторами с американской и с британской стороны, которые пытаются повлиять на Зеленского, чтобы использовать его и Украину как свой инструмент. Но пока я не вижу каких-то четких посылов, чтобы Зеленский ушел. Потому что для этого нужно добиться проведения выборов, нужно добиться изменения состава парламента, причем коренного. Нужны новые мощные политические игроки, а не старые, подрастерявшие свой капитал. То есть в этом смысле я не вижу ничего, кроме того, что на Зеленского, может быть, пытаются оказать давление. Но для этого нужны весомые инструменты. Да, сейчас начинают разговор о коррупции. Но коррупция, как правило, приводит к тому, что наказывают людей, которые непосредственно оказываются в центре компромата, но это не обязательно может быть сам Зеленский. Также можно поднять тему военных преступлений, словом, много чего есть на самом деле. Можно, наконец, жестко потребовать, под видом того, что это нарушает принципы демократии и всего остального. Так что, здесь пока я не вижу никаких особых угроз со стороны Запада в адрес лично Зеленского».