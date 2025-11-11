США не защитят Сирию от Израиля

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах с главой американской администрации Дональдом Трампом в Белом доме обсудил укрепление двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщила канцелярия сирийского лидера.

"В ходе переговоров основное внимание было уделено двусторонним отношениям между Сирийской Арабской Республикой и США, путям их укрепления и развития, а также ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в заявлении канцелярии. По ее информации, на переговорах присутствовали глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани и госсекретарь США Марко Рубио.

СМИ арабской республики отмечают, что это первый в истории официальный визит главы сирийского государства в Белый дом.

Ранее американский Минфин по итогам встречи Трампа и аш-Шараа объявил, что Вашингтон приостановил действие антисирийских санкций в рамках так называемого Закона имени Цезаря, однако оставил в силе запрет на транзакции республики с Россией и Ираном.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сурков отмечает, что «Сирия – это страна, от которой во многом зависит стабильность на Ближнем Востоке в целом. Эта страна занимает очень важное географическое положение, и из Сирии можно воздействовать на ситуацию и в Ливане, и в Иордании, и в Ираке, и в Турции. И если в самой Сирии вдруг возникнет очаг нестабильности или терроризма, то тогда другие соседние страны окажутся под ударом. Поэтому для США с точки зрения безопасности их союзников очень важно поддерживать в Сирии стабильность. Это первый момент. Второй момент - Сирию, скорее всего, будут пытаться включить в какие-то формирующиеся логистические коридоры. Существует много планов, и они конкурируют между собой, так что с этой точки зрения присутствие для американцев в Сирии тоже выгодно. Кроме того, Америка как-то должна подтверждать свой статус великой державы, а для этого ей нужно быть в центре всех ключевых процессов, которые происходят на Ближнем Востоке. Поэтому тут у Америки интересов очень много. А если смотреть официальную позицию США и спрашивать самих американцев, то они, прежде всего, скажут, что их беспокоит риск возникновения новой мощной транснациональной группировки, которая будет угрожать и региону, и миру в целом, и американцы обычно говорят о борьбе с терроризмом. Но тут в действительности целый комплекс причин».

Однако эксперт сомневается, что «встреча в Белом Доме, остановит удары Израиля по сирийской территории. Израиль четко дал понять, что его беспокоит активность радикальных группировок. Кроме того, Израиль обеспокоен возможным расширением турецкого военного присутствия в Сирии. Поэтому Израиль наносит удары либо по боевикам, которые, как ему кажутся, представляют угрозу, либо это предупредительные сигналы для турок, что не надо размещать свои войска на тех или иных базах. Поэтому Израиль вряд ли остановится, тем, более, что у американцев нет рычагов, чтобы на него как-то серьезно повлиять в данном вопросе. Ведь израильские политики всегда скажут, что они находятся в регионе, они находятся под ударом и не Америке их учить как выживать в этой ситуации».