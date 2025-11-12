Павел Александров, международный обозреватель

На днях с критикой правительства Германии достаточно неожиданно выступил Правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер (ХДС). При этом столичная газета Tagesspiegel обращает особое внимание на то, что нынешний кабинет министров ФРГ возглавляет никто иной как его однопартиец - председатель именно ХДС, канцлер Фридрих Мерц. На фоне роста рейтинга ненавистной властям партии «Альтернатива для Германии» (26%), которая по этому показателю уже опережает блок ХДС/ХСС (25%), Кай Вегнер требует, чтобы коалиционное (ХДС/ХСС и СДПГ) правительство страны отказалось, наконец, от «постоянных споров, а разумно и прагматично работало над проблемами государства».

Нынешнее федеральное правительство слишком много дискутирует, причем по самым разным вопросам, заявил этот политик из ХДС в беседе с газетой. По мнению Вегнера, основной проблемой Германии является в настоящее время «плохая ситуация в экономике, а правительство должно осознавать свою ответственность за подобное развитие - поддерживать экономику, беречь промышленный потенциал ФРГ и больше инвестировать в науку и исследования». Опасения представителя ХДС, который отнюдь не относится к когорте критиков властей из оппозиционной среды, вполне соответствуют актуальным исследованиям ученых-социологов, например, авторитетного Института немецкой экономики (IW) в Кёльне, которые прогнозируют, что в будущем году 36% фирм страны намерены сократить у себя рабочие места, а создавать новые готовы лишь 18%.

«Особенно мрачные настроения», согласно проведенному опросу, распространены в промышленных отраслях ФРГ. В этом секторе экономики к сокращению рабочих мест готовится 41% предприятий и лишь каждая седьмая фирма рассматривает возможность создания новых рабочих мест. «Никакого улучшения настроения и подъема конъюнктуры в немецкой промышленности не просматривается», констатируют социологи из Кёльна. При этом отмечаются значительные региональные отличия в перспективных оценках опрошенных фирм: предприятия Баварии и севера Германии настроены более оптимистично – многие надеются на рост производства в 2026 году. В других районах страны настроения гораздо хуже – почти половина фирм прогнозирует производственный спад и только 17% респондентов рассчитывают на рост своего бизнеса.

Между тем, после двух лет стагнации в экономике страны правительство ФРГ, все-таки, обещает по итогам текущего года минимальный рост ВВП, хотя по весне он и был в минусе, а по итогам 3-го квартала опять-таки стагнировал. На будущий год правительство Мерца планирует экономический рост в 1,3% за счет миллиардных государственных инвестиций в инфраструктуру, ВПК и охрану природы. При этом промышленные союзы ФРГ требуют от Мерца кардинальных структурных реформ, указывая на рост стоимости энергоносителей и налогов, а также социальных отчислений. В этой связи обращает на себя внимание, что прогноз МВФ на 2026 год для Германии – ВВП всего 0,9%.

Ну, и каким же образом правительство Фридриха Мерца планирует вывести свою страну из затяжного экономического кризиса? В качестве спасительной «соломинки» лидер ХДС явно выбрал милитаризацию ФРГ, упор на развитие ВПК. Не случайно премьер-министры федеральных земель уже провели совещание для обсуждения перспективы равномерного распределения военных заказов на предприятиях Западной и Восточной Германии. В условиях растущей безработицы, в первую очередь, на востоке ФРГ, а также начавшейся разрухи таких важных отраслей как автомобильная, машиностроительная, сталелитейная и химическая кабинет министров в Берлине изо всех сил пытается сохранить гражданский мир за счет наращивания военного производства. Против кого? Ответ на поверхности – против России.

Естественно, такая перспектива встречает яростное сопротивление со стороны оппозиционных партий. Так, в октябре в Берлине на конференции, организованной «Союзом Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (ССВ) резкой критике подверглась экономическая, социальная и оборонная политика канцлера Фридриха Мерца (ХДС) и вице-канцлера Ларса Клингбайля (СДПГ). Причем, несравнимо более эмоциональной, чем нынешние призывы Правящего бургомистра Берлина Кая Вегнера. Открывая дискуссию, внешнеполитический эксперт ССВ Севим Дагделен заявила, что Германия уже является «пациентом отделения реанимации».

Основными причинами нынешней кризисной ситуации в Германии Севим Дагделен назвала забытые властями ФРГ «оба урока немецкого фашизма», требующие строительство мирного и обеспечивающего социальную защиту граждан государства. В этой связи она резко раскритиковала поддержку Берлином идеи «украсть у России ее замороженные 140 млрд евро и передать эти средства в распоряжение Киева». Одновременно г-жа Дагделен упомянула и гонку вооружений, в которую канцлер Мерц и министр обороны Писториус (СДПГ) втянули Германию: траты ФРГ на оружие в нынешнем году вырастут до 108 млрд евро, а в 2029 году превысят 150 млрд евро. Всё это очень напоминает 30-е годы прошлого века, подчеркнула политик из ССВ. Т.н. оборонную политику Мерца она описала формулой «мы в состоянии войны с Россией и хотим ее уничтожить»-0-