Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение

То, что мы видим сейчас во взаимоотношениях России и Европейского Союза можно назвать обострением – обострением психического здоровья европейских лидеров. Чего стоит один только запрет на поставки в РФ унитазов!

Нынешние руководители стран ЕС бредят реваншизмом. В Германии планируют ввести всеобщую воинскую повинность. С кем они собираются воевать? Стерлась историческая память? Или очень велико у европейской верхушки желание освоить огромные средства, которые они сами выделяют на оборону? Все прекрасно понимают, что Россия ни с кем воевать не собирается, так что милитаризацию Европы и антироссийскую риторику можно объяснить только личной заинтересованностью ее правителей.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.

