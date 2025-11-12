Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение

Проводя коллективную встречу с руководителями бывших советских среднеазиатских республик, президент США Дональд Трамп преследовал цель создать пояс нестабильности для России в этом регионе. Кроме того, в рамках миграционной политики, количество представителей этих республик на территории РФ может рассматриваться, как один из элементов нестабильности России.

Трамп попытался разыграть эту карту, однако, при всех красивых и витиеватых словах, которые говорили ему лидеры Средней Азии, они понимают, что географически у них существует только два потенциальных больших партнера – Россия и Китай. И, следует отметить, что один из участников той встречи – президент Казахстана, уже сейчас находится с официальным визитом в Российской Федерации и обсуждает концепцию о стратегическом партнерстве.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/d787f0a3f8a6e7597305675456655bc8/