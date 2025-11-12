Спасатели добрались до троих сорвавшихся с горы туристов в Карачаево-Черкесии

Спасатели добрались до туристов, которые сорвались со склона в горах Карачаево-Черкесии. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает ТАСС.

"Спасатели МЧС России нашли туристов, сорвавшихся с ледяного склона в Карачаево-Черкесии. В настоящее время производится их спуск", - говорится в сообщении.

Уточняется, что двое из пострадавших получили черепно-мозговые травмы, третий повредил колени.

Во вторник туристическая группа из пяти человек, направлявшаяся в Махарское ущелье, подала сигнал бедствия. Трое из них сорвались на ледяном склоне, получив травмы.

Туристы не зарегистрировали свой маршрут в МЧС России.