12 ноября 2025 / 11:49
12 ноября 2025 / 11:45
11 ноября 2025 / 22:49
Общество
Спасатели добрались до троих сорвавшихся с горы туристов в Карачаево-Черкесии
12 ноября 2025 / 10:17
© Денис Абрамов/ ТАСС, архив
Спасатели добрались до туристов, которые сорвались со склона в горах Карачаево-Черкесии. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает ТАСС.
"Спасатели МЧС России нашли туристов, сорвавшихся с ледяного склона в Карачаево-Черкесии. В настоящее время производится их спуск", - говорится в сообщении.
Уточняется, что двое из пострадавших получили черепно-мозговые травмы, третий повредил колени.
Во вторник туристическая группа из пяти человек, направлявшаяся в Махарское ущелье, подала сигнал бедствия. Трое из них сорвались на ледяном склоне, получив травмы.
Туристы не зарегистрировали свой маршрут в МЧС России.