В СВР сравнили планы Армении отказаться от российского зерна с "поцелуем Иуды"

Армения по политическим соображениям планирует отказаться от зерна из России в пользу более дорогого украинского за счет денег Европейского союза. Об этом со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) РФ сообщает ТАСС.

"Долгие годы Армения закупала российское зерно. Сегодня армяне, как говорится, из политических соображений "хотят отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине - покупать часть необходимых объемов зерна у "незалежной". Однако украинское зерно более чем вполовину дороже", - следует из сообщения пресс-бюро СВР.

"Как отмечают в Ереване, дело принципа - дружба дружбой, а деньги врозь. Брюсселю предлагается возместить превышение стоимости украинского зерна. Ключевой вопрос - где взять деньги", - указали в спецслужбе.

Там обратили внимание, что страны ЕС оказались на грани социально-экономического кризиса.

"Евросоюз думает: ладно было бы заплатить и забыть, как в хорошо известном новозаветном сюжете. Но Еревану придется платить на постоянной основе. Такой вот поцелуй Еревана", - подчеркнули в СВР, охарактеризовав подобные планы армянской стороны по аналогии с поцелуем Иуды.