В Венесуэле проводятся масштабные военные учения

Очередная фаза военных учений "Независимость 200", которая проходит 11-12 ноября, выводит обороноспособность Венесуэлы на более высокий уровень. Об этом сказано в заявлении Минобороны Боливарианской Республики, размещенном в Telegram-канале министра информации и связи Венесуэлы Фредди Ньяньеса.

"Реализация высшей фазы учений "Независимость 200" приведет к полной боевой готовности и массированному развертыванию на всей территории страны сухопутных, военно-воздушных, военно-морских сил, ракетных подразделений, систем вооружения, воинских частей, ополченцев Боливарианской национальной милиции, органов гражданской безопасности и команд по комплексной обороне", - следует из сообщения.

Как отмечается, учения проводятся в тесном взаимодействии военных, полицейских и венесуэльского народа в интересах "противодействия имперским угрозам".

"Национальные боливарианские вооруженные силы Венесуэлы (FANB) как никогда сильны в единстве, сплоченности и оснащении, чтобы вместе с венесуэльским народом любой ценой защищать священные ценности: свободу, суверенитет, независимость, стабильность и мир", - указали в оборонном ведомстве.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро не раз обращал внимание, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Ранее стало известно, что ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подлодку, свыше 16 тыс. военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

Согласно информации газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции на территории Венесуэлы.