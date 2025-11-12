Президент Польши считает Туска худшим премьером с 1989 года

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что считает Дональда Туска худшим премьер-министром страны с 1989 года.

"Я представляю сотрудничество с премьером в принципиальных вопросах, касающихся работы государства, неизменно считая его при этом худшим премьером в истории Польши после 1989 года", - отметил он в интервью телеканалу wPolsce24.

"Я не думаю, что по принципиальным вопросам мы не будем спорить", - указал Навроцкий.

На прошлой неделе Туск в соцсети Х раскритиковал отказ президента подписать указ о присвоении нескольким офицерам спецслужб более высоких званий. "Это очередной шаг Навроцкого войны с польским правительством. Чтобы быть президентом, недостаточно победы на выборах", - написал тогда премьер.

"Чтобы быть премьером, недостаточно оставлять посты в сети Х", - ответил глава государства и обвинил премьера в "использовании спецслужб в политических целях".