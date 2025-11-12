В Москве проходит церемония прощания с Владимиром Симоновым

Прощание с ведущим актером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова народным артистом РФ Владимиром Симоновым проходит на исторической сцене театра, сообщает ТАСС.

Как отмечается, почтить память артиста прибыли десятки людей, близких и коллег.

Ранее стало известно, что Симонов скончался 8 ноября на 69-м году жизни. Смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.