Общество
В Москве проходит церемония прощания с Владимиром Симоновым
12 ноября 2025 / 11:30
© Артем Геодакян/ ТАСС
Прощание с ведущим актером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова народным артистом РФ Владимиром Симоновым проходит на исторической сцене театра, сообщает ТАСС.
Как отмечается, почтить память артиста прибыли десятки людей, близких и коллег.
Ранее стало известно, что Симонов скончался 8 ноября на 69-м году жизни. Смерть наступила в результате сердечной недостаточности.
Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.