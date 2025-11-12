Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 ноября 2025 / 14:52
USD
12/11
81.3562
EUR
12/11
94.1954
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 133 беспилотника ВСУ Песков: на коррупционный скандал на Украине обратили внимание не только в РФ, но и в ЕС и США
Москва
12 ноября 2025 / 14:52
USD
12/11
81.3562
0.0000
EUR
12/11
94.1954
0.0000
Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
12 ноября 2025 / 11:49
Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение
12 ноября 2025 / 11:45
Эксперт: коррупционный скандал создает рычаг для давления на Зеленского
11 ноября 2025 / 22:49
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Экономика
Российский рынок акций начал снижаться после роста на открытии торгов
12 ноября 2025 / 11:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии основной торговой сессии 12 ноября. Курс юаня растет в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,36% и составлял 2 575,34 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,36% - до 997,2 пункта. Курс юаня рос на 1,95 копейки и находился на отметке в 11,358 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению до 2 562,69 пункта (-0,14%), индекс РТС торговался на уровне 992,31 пункта (-0,14%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил рост и составлял 11,385 рубля (+4,65 копейки).

Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение
Эксперт: коррупционный скандал создает рычаг для давления на Зеленского
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
13:17
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 133 беспилотника ВСУ
12:59
Песков: на коррупционный скандал на Украине обратили внимание не только в РФ, но и в ЕС и США
12:45
ЛДПР инициировала сокращение рабочей недели для одного из многодетных родителей
12:29
Вучич полагает, что Европа готовится к войне с Россией
12:15
Токаев и Путин обсудили ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество
11:59
Российский рынок акций начал снижаться после роста на открытии торгов
11:30
В Москве проходит церемония прощания с Владимиром Симоновым
11:19
Президент Польши считает Туска худшим премьером с 1989 года
10:59
В Венесуэле проводятся масштабные военные учения
10:42
В СВР сравнили планы Армении отказаться от российского зерна с "поцелуем Иуды"
