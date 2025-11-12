Российский рынок акций начал снижаться после роста на открытии торгов

Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии основной торговой сессии 12 ноября. Курс юаня растет в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,36% и составлял 2 575,34 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,36% - до 997,2 пункта. Курс юаня рос на 1,95 копейки и находился на отметке в 11,358 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению до 2 562,69 пункта (-0,14%), индекс РТС торговался на уровне 992,31 пункта (-0,14%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил рост и составлял 11,385 рубля (+4,65 копейки).