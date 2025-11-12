Токаев и Путин обсудили ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обсудил с главой российского государства Владимиром Путиным во время приватного общения, которое состоялось накануне в Кремле, ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество Астаны и Москвы.

"Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в таком приватном порядке беседовали около двух часов, обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации", - отметил Токаев на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве.