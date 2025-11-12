Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
12 ноября 2025 / 11:49
12 ноября 2025 / 11:45
11 ноября 2025 / 22:49
Политика
Токаев и Путин обсудили ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество
12 ноября 2025 / 12:15
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обсудил с главой российского государства Владимиром Путиным во время приватного общения, которое состоялось накануне в Кремле, ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество Астаны и Москвы.
"Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в таком приватном порядке беседовали около двух часов, обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации", - отметил Токаев на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве.