Вучич полагает, что Европа готовится к войне с Россией

Президент Сербии Александар Вучич высказал мнение, что европейские страны готовятся к возможному военному конфликту с РФ.

"По мере того, как я анализирую факты, я делаю вывод, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая весть. Все к ней готовятся", - так сербский лидер в эфире телеканала Pink TV отреагировал на слова начальника Главного штаба ВС Франции Фабьена Мандона о том, что французская армия должна быть готова к столкновению с Россией спустя три-четыре года.

Он также отметил, что Сербия оказалась "между молотом и наковальней" в контексте преследуемых странами Запада и Россией целей.

Вместе с тем Вучич полагает, что Сербия должна продолжить укреплять армию для собственной защиты. "Мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну", - сказал он.