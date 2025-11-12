Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Общество
ЛДПР инициировала сокращение рабочей недели для одного из многодетных родителей
12 ноября 2025 / 12:45
ЛДПР инициировала сокращение рабочей недели для одного из многодетных родителей
© Валерия Калугина/ ТАСС

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила проект закона, предполагающий сокращенную 30-часовую рабочую неделю для одного из родителей в многодетных семьях. Об этом со ссылкой на документ, направленный на заключение в правительство РФ, сообщает ТАСС.

Инициативой предлагается внести изменения в статью 92 Трудового кодекса РФ, отразив в ней право одного из родителей, воспитывающих трех и более детей, на сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 30 часов в неделю.

"Быть многодетным родителем - огромное счастье, но и не меньшая ответственность. Когда в семье трое и больше детей, количество забот также умножается троекратно. В сутках, тем временем, по-прежнему всего 24 часа, а значит многодетные мамы и папы живут в постоянном режиме сверхнагрузки, что негативно сказывается не только на их здоровье и психологическом состоянии, но и на атмосфере внутри семьи", - отметил лидер ЛДПР в беседе с ТАСС.

Согласно пояснительной записке, действующее законодательство предусматривает сокращенную рабочую неделю для ряда категорий работников, однако многодетные родители в этот перечень не входят. Авторы документа обращают внимание, что при полной занятости в 40 часов в неделю у родителей многодетных семей, как правило, нет возможности уделять детям достаточно внимания, сопровождать их в школу, на кружки и занятия, а также обеспечивать полноценное участие в воспитательном процессе.

Слуцкий полагает, что инициируемая мера позволит многодетным родителям больше времени уделять воспитанию детей, сохраняя при этом стабильный доход.

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 марта 2026 года. 

