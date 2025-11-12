Песков: на коррупционный скандал на Украине обратили внимание не только в РФ, но и в ЕС и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что на коррупционный скандал, вспыхнувший на Украине вокруг окружения Владимира Зеленского, обратили внимание не только в Кремле, но и в ЕС, и в США.

"Разумеется, Кремль обратил внимание. Мы думаем, что и в европейских столицах обратили на это внимание, и в США", - отметил он при общении с журналистами. "Это ведь страны, которые являются такими активными донорами киевского режима", - указал представитель Кемля.

Некоторое время назад Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) информировало о том, что коррупционная группа во главе с бизнесменом и другом Зеленского Тимуром Миндичем могла действовать не только в энергетической, но и в оборонной сфере. Со своей стороны, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщил, что Миндич вмешивался в сферу обороны через "осуществление влияния" на занимавшего в тот момент пост министра обороны Рустема Умерова.

В понедельник НАБУ и САП объявили о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике. Прошли обыски в компании "Энергоатом", а также у бывшего министра энергетики, действующего главы Минюста Германа Галущенко и Миндича. НАБУ распространило сделанные в квартире последнего записи разговоров с обсуждением коррупционных схем. В ведомстве указали, что к деятельности преступной группы причастны четыре действующих и бывших министра.

Утром 12 ноября украинское правительство сообщило об отстранении Галущенко от исполнения обязанностей главы Минюста.