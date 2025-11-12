Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 133 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 133 беспилотных летательных аппарата. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 133 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.