Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 133 беспилотника ВСУ
12 ноября 2025 / 13:17
© Александр Река/ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 133 беспилотных летательных аппарата. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 133 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.