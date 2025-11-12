Шойгу заявил о положительной динамике в отношениях России и Омана

Отношения между Россией и Оманом на фоне глобальных процессов демонстрируют положительную динамику. На это обратил внимание секретарь Совета Безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в ходе заседания российско-оманского стратегического диалога. Мероприятие проходит под председательством Шойгу и генсека Совета национальной безопасности Омана Идриса аль-Кинди.

"Дружественные связи между нашими странами достигли знаковой отметки - 40-й годовщины установления дипломатических отношений. В условиях происходящих в мире глобальных трансформационных процессов наше двустороннее взаимодействие не только отличается хорошей устойчивостью, но и приобретает положительную динамику", - указал Шойгу.

Он отметил, что рассчитывает обсудить перспективы укрепления российско-оманского сотрудничества в сфере безопасности. "Предстоят консультации рабочих групп, в ходе которых будут затронуты наиболее актуальные темы двустороннего взаимодействия", - добавил Шойгу.

Кроме того, он поздравил оманского коллегу с предстоящим Национальным днем Султаната Оман.

Как ранее информировала пресс-служба аппарата Совбеза, Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл в Оман, где обсудит с высшим руководством страны сотрудничество в сфере безопасности и развитие стратегических проектов. Намечены встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, главой султанской канцелярии Султаном ан-Нуамани и министром иностранных дел Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.