Новости часа
Президент Казахстана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве Российские ВС атаковали объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ
12 ноября 2025 / 11:49
12 ноября 2025 / 11:45
Шойгу заявил о положительной динамике в отношениях России и Омана
12 ноября 2025 / 13:31
Шойгу заявил о положительной динамике в отношениях России и Омана
© Александр Рюмин/ТАСС

Отношения между Россией и Оманом на фоне глобальных процессов демонстрируют положительную динамику. На это обратил внимание секретарь Совета Безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в ходе заседания российско-оманского стратегического диалога. Мероприятие проходит под председательством Шойгу и генсека Совета национальной безопасности Омана Идриса аль-Кинди.

"Дружественные связи между нашими странами достигли знаковой отметки - 40-й годовщины установления дипломатических отношений. В условиях происходящих в мире глобальных трансформационных процессов наше двустороннее взаимодействие не только отличается хорошей устойчивостью, но и приобретает положительную динамику", - указал Шойгу.

Он отметил, что рассчитывает обсудить перспективы укрепления российско-оманского сотрудничества в сфере безопасности. "Предстоят консультации рабочих групп, в ходе которых будут затронуты наиболее актуальные темы двустороннего взаимодействия", - добавил Шойгу.

Кроме того, он поздравил оманского коллегу с предстоящим Национальным днем Султаната Оман. 

Как ранее информировала пресс-служба аппарата Совбеза, Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл в Оман, где обсудит с высшим руководством страны сотрудничество в сфере безопасности и развитие стратегических проектов. Намечены встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, главой султанской канцелярии Султаном ан-Нуамани и министром иностранных дел Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди. 

