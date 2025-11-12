В Грузии нашли тела 18 военных Турции после крушения самолета

Грузинские спасатели нашли тела 18 из 20 турецких военных, которые погибли при крушении в Грузии военно-транспортного самолета C-130 турецких ВВС. Об этом рассказал глава МВД Грузии Гела Геладзе в беседе с журналистами.

"На борту находились 20 человек, в том числе члены экипажа. Тела 18 человек обнаружены. Поиски еще двух человек продолжаются. Я остаюсь в постоянном контакте и в координации с министром внутренних дел Турции. Мы создали международную следственную группу, в ней участвуют и коллеги из Турции. Они в течение всей ночи были на месте ЧП и участвовали в следственных мероприятиях", - указал министр.

По его данным, самолет во вторник примерно в 14:00 по местному времени (13:00 мск) вылетел из Азербайджана, пересек границу с Грузией и потерпел крушение в 5 км от нее.