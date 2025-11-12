Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
Политика
Пашинян: Армения не планирует отказываться от зерна из России
12 ноября 2025 / 13:59
© Александр Патрин/ ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что его страна не планирует отказываться от российского зерна в пользу украинского.
"Не может этого быть", - сказал он, комментируя на брифинге сообщение Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что Ереван по политическим соображениям намерен отказаться от российского зерна в пользу более дорогого украинского за счет денег Евросоюза.
"Это абсолютное недоразумение", - подчеркнул Пашинян.