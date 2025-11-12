Пашинян: Армения не планирует отказываться от зерна из России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что его страна не планирует отказываться от российского зерна в пользу украинского.

"Не может этого быть", - сказал он, комментируя на брифинге сообщение Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что Ереван по политическим соображениям намерен отказаться от российского зерна в пользу более дорогого украинского за счет денег Евросоюза.

"Это абсолютное недоразумение", - подчеркнул Пашинян.